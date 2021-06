Historische braderij van Rijsel gaat ook dit jaar niet door

Befaamde Orient Express rijdt door ons land: "Dit moet je een keertje zien”

23 juni De Orient Express zorgde dinsdag voor beroering in onze regio. Toen op onder meer de radio te horen was dat de beroemde trein in Essen eventjes zou stoppen, trokken meer dan honderd liefhebbers naar het station. Uiteindelijk moesten ze tot 23.15 uur wachten. Opstappen op de trein mocht evenwel niet, tenzij je 2600 euro neertelde voor een ticketje Parijs-Amsterdam.