Hinder op Brussels Airport: werknemers Aviapartner leggen werk neer RDK

26 januari 2018

10u21

Bron: eigen berichtgeving, belga 300 Reizen Hinder op de luchthaven van Zaventem, waar werknemers van Aviapartner actie voeren tegen “de wantoestanden op Brussels Airport”. De bagageafhandeling is er verstoord en vluchten dreigen zonder bagage te moeten vertrekken. “Voorlopig zijn er nog geen vluchten afgelast en blijft de hinder beperkt”, klinkt het bij Brussels Airport.

Volgens Fouad Bougrine van de liberale vakbond heerst er al maanden ongenoegen bij het personeel. "Het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken door de directie in combinatie met de hoge werkdruk, het niet respecteren van pauzes... hebben de emmer doen overlopen", luidt het.

De luchthaven verwacht dat de actie nog zeker tot de middag zal duren. Rond 10.45 uur veroorzaakte de actie nog geen al te grote hinder op Brussels Airport. "De passagiers die op de luchthaven landen moeten wat langer op hun bagage wachten", zegt Anke Fransen, de woordvoerster van de luchthaven.

Bij de vertrekkende vluchten is er voorlopig nog geen probleem. "Het is wel mogelijk dat daar vertragingen zullen optreden, maar nu is dat nog niet het geval", zo zegt Fransen. Acties bij de bagageafhandelaars kunnen vertragingen veroorzaken wanneer de luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen het vertrek van de vlucht uit te stellen tot alle bagage aan boord is.

Er is ook geen sprake van bagage die op de luchthaven is achtergebleven, zegt Fransen nog.

Aviapartner doet de afhandeling voor ongeveer 40 procent van de vluchten op Brussels Airport, schatten de bonden. Het gaat onder meer om de vluchten van British Airways, Ryanair en TUIFly. Een volledige lijst van de betrokken luchtvaartmaatschappijen is terug te vinden op de website van Brussels Airport.