Hinder in luchtverkeer van en naar Gran Canaria door grote zandstorm

22 februari 2020

22u04

Bron: ANP 233 Reizen Op de Canarische Eilanden zorgde een grote zandstorm zaterdagavond voor flink wat problemen, meldden Spaanse media. Er vlogen geen vliegtuigen van en naar Gran Canaria, omdat piloten slecht zicht hadden. Brussels Airport meldt op zondagochtend enkel vertragingen.

Ook twee vliegvelden op Tenerife zouden zijn gesloten, maar officiële bronnen bevestigen dat nog niet. Op foto's is te zien dat de lucht oranje kleurde.

Brussels Airport meldt op zondag dat bepaalde vluchten naar Gran Canaria vertraging opliepen. Het is aangeraden om de vluchtinformatie op de website in het oog te houden.

Felle wind

De weersvoorspelling voor de Canarische Eilanden is voor de komende dagen niet best. Zo worden onder meer windstoten verwacht van boven de 100 kilometer per uur. Mede om die reden zijn alle voetbalwedstrijden op de eilanden voor zondag afgelast en worden meerdere carnavalsevenementen voorlopig afgeblazen.

Het meteorologisch instituut van Spanje denkt dat de zandstorm pas op maandag gaat liggen.