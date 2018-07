Hierop moet je letten als je een auto huurt 6 tips van de expert Redactie

08 juli 2018

08u14 0 Reizen Het blijft een belangrijke uitgave tijdens bijna elke vliegvakantie of citytrip: het huren van een auto. Maar door het overweldigende online aanbod en de diverse soorten contracten — van spotgoedkoop tot duurder — is het niet zo makkelijk door het bos de bomen nog te zien. Wij vroegen aan Hans Knottnerus, autoverhuurexpert en directeur van Sunny Cars, waarop je moet letten.

Lees de kleine lettertjes in je verhuurcontract

Hans Knottnerus: «De autoverhuursector had vroeger een slechte naam, maar dankzij de tussenkomst van de Europese Commissie bij de vijf grootste verhuurders is er de jongste jaren veel veranderd. Autoverhuurders moeten consumenten beter informeren, en doen dat ook steeds beter. Wij zijn een virtueel autoverhuurbedrijf en de verhuurbedrijven met wie we werken, moeten aan hoge kwaliteits­criteria voldoen. Ik vind dat niet meer dan logisch. Toch blijft het belangrijk dat je je als consument bewust bent van de kosten en voorwaarden die je naleeft als je je contract ondertekent. En dus kun je niet anders dan de kleine lettertjes te lezen. Wat boek je precies? Wat is begrepen in de prijs en wat niet? Moet je je auto inleveren met een volle tank? En hoeveel moet je bijbetalen als je dat niet doet? Vraag uitleg als het niet duidelijk is.»

