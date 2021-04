Heuse concurrentieslag gaande in Middellandse Zee: zo groot is strijd tussen eilanden om vakantiegangers

Onbezorgde vakantiedagen op een zonovergoten eiland in de Middellandse Zee: wie droomt daar nu niet van? Hoteluitbaters, restauranthouders én politici uit Zuid-Europa willen eindelijk weer toeristen naar hun stranden en bars lokken. De concurrentie tussen de eilanden is in volle gang en bikkelhard. Mallorca tegen Mykonos, Capri tegen Kos: wie wint het pleit?

Regeringen van Zuid-Europese landen willen hun eilanden zo spoedig mogelijke coronavrij maken om in alle veiligheid vakantiegangers te kunnen ontvangen. Daarbij draait zowat alles om de vraag welke overheid haar bewoners het snelst laat vaccineren, zo meldt Die Welt.

Griekenland wil het zomerseizoen al op 15 mei laten beginnen. De Italiaanse minister van Toerisme Massimo Garavaglia daarentegen noemde 2 juni als streefdatum voor de laars. In Spanje is er (nog) geen officiële datum naar voor geschoven voor het hele land.

Hebben Griekse bestemmingen zoals Samos en Naxos dan het voordeel, zoals sommigen in Italië en Spanje vrezen?

Griekenland

Premier Kyriakos Mitsotakis was een van de eersten die een EU-coronapas eiste. Ook al zou het seizoen in Griekenland officieel pas half mei beginnen, eind maart landden toch al de eerste vliegtuigen met Duitse toeristen op Kreta.

Athene heeft een vaccinatiecampagne op poten gezet om de inwoners van de ongeveer 70 kleinere eilanden snel in te enten - alle inwoners van onder meer Samos, Naxos, Rhodos, Skopelos, Kos en Corfu hebben de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Kreta met ruim 630.000 inwoners maakt geen deel uit van deze specifieke campagne. De kleinere eilanden zouden medio mei nagenoeg coronavrij moeten zijn. Veel, zo niet alle, inwoners gaan op dat aanbod in - niet in de laatste plaats omdat ze nu eenmaal leven van het toerisme.

Het vaccinatieprogramma - met de codenaam ‘Freedom’ - krijgt dan ook de overweldigende steun van de eilandbewoners. Maar hier en daar is er ook kritiek te horen omdat vooral de eilanden centraal lijken te staan in het vaccinatieprogramma. De Griekse minister van Toerisme, Haris Theoharis, haastte zich dan ook om te benadrukken dat het land de datum van 15 mei naar voor schuift om opnieuw open te gaan voor toeristen en dat “heel Griekenland” dan een veilige bestemming zal zijn.

“We hebben nieuwe bondgenoten: de vaccins, zelftesten maar ook het warme weer doen ons hopen dat dit ongekende avontuur spoedig voorbij zal zijn”, verklaarde premier Mitsotakis.

Griekenland heeft de quarantaineplicht voor toeristen uit Europese Unie geschrapt. Vakantiegangers uit Europese landen moeten straks wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten ingeënt zijn tegen het coronavirus of een negatieve coronatest laten zien. Ook willen de autoriteiten steekproefsgewijs reizigers gaan testen.

Italië

“Alles is momenteel leeg. Er is niemand, er zijn zelfs geen Italiaanse vakantiegangers”, dat stelt burgemeester Marino Lembo van Capri tegenover Die Welt.

Het rotsachtige eiland in de Golf van Napels baarde onlangs opzien samen met enkele andere Italiaanse eilanden. Capri kondigde aan dat men snel alle inwoners zou kunnen vaccineren - en zo voorbij de vaccinatieprioriteiten opgesteld door Rome zou kunnen snellen.

De regionale overheden van de twee grote eilanden Sardinië en Sicilië - met in totaal 6,6 miljoen mensen - klopten rechtstreeks aan bij premier Mario Draghi. Ze riepen op tot een snelle vaccinatiecampagne van hun eilanden.

Maar de tegenwind in de rest van Italië was enorm. Andere populaire vakantiebestemmingen zoals de Amalfikust en de bergregio’s waren bang om achterop te raken. Bovendien behoren Sardinië en Sicilië tot de slechtste presteerders op het gebied van vaccinatiegraad. Sommige eilandbewoners willen de inenting niet eens.

Geen wonder dat Rome de plannen heeft afgewezen. “De coronacommissaris houdt het toerisme in zijn gedachten, hij ziet het belang ervan in. Maar op dit moment worden er geen uitzonderingen toegestaan”, bevestigt een woordvoerder van de coronacommissaris.

Italië verwacht in het tweede kwartaal meer dan 50 miljoen vaccindoses. Een groot deel zou “vanaf mei” moeten aankomen. Alleen dan kunnen de leeftijdsprioriteiten veranderen.

De regering van premier Mario Draghi gaat coronarestricties gradueel afbouwen, vanaf 26 april tot en met de zomer. Zo zal er ook een ‘coronapaspoort’ komen voor wie wil reizen in de laars. Het zogenaamde groene paspoort zal personen die volledig ingeënt zijn, toelaten om naar risicogebieden af te reizen waar er meer kans op besmetting is.

Voorts voert Italië opnieuw witte en gele zones in om gebieden met een laag of gemiddeld risico aan te duiden. In gele zones mogen restaurants en bars vanaf 26 april buiten eten serveren op de middag en ‘s avonds. Binnen blijft dat verboden.

Spanje

Met Pasen landden de eerste Duitse toeristen op Mallorca, ruim voor de andere vakantiebestemmingen weer toeristen zullen zien. Maar toch vrezen de hoteliers en handelaars dat ze de strijd zullen verliezen van Griekenland, Turkije, Kroatië en andere landen. De reden: de regeringen in Palma en Madrid geven geen voorrang aan het toerisme, noch in hun vaccinatiestrategie, noch in hun versoepelingsplannen.

“We zullen slechts langzaam versoepelen”, verklaarde Francina Armengol, regionaal president van de Balearen. Dinsdag verwierp ze nog de kritiek van de oppositie en restauranthouders op de strenge beperkingen die nog steeds gelden.

Tot nader order zijn enkel de terrassen van cafés en restaurants open. De binnenruimtes blijven - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Madrid - gesloten. Bovendien moeten de terrassen elke dag om 17 uur sluiten. Het nachtleven is dus onbestaande. Er wordt niet gefeest.

De ondernemers van de Balearen eisen dat na de vaccinatie van de risicogroepen rekening wordt gehouden met economische factoren. Werknemers in de toeristenindustrie moeten voorrang krijgen, ongeacht hun leeftijd. Zij stellen dat de vaccinatiecampagne in concurrerende reisbestemmingen in Italië, Griekenland, Kroatië en Turkije sneller gaat en dat de toeristische sector daar beter wordt ondersteund. Maar de autoriteiten hebben daar vooralsnog geen oren naar.