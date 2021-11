Het verhaal van Ten Bel in Tenerife: nu verloederd, vroeger een Vlaams vakantieparadijs. “Als het een dag regende, kreeg je je geld terug”

Gunter Berger is directeur van exclusief vijfster­ren­com­plex op Tenerife: “Niet goedkoop, maar toch is alles volgeboekt”

Als La Caleta het Knokke-le-Zoute van Tenerife is, dan is het Corales vijfsterrencomplex de parel aan de kroon van dit exclusieve kuststadje op Tenerife. De kans dat je er aan het zwembad Nederlands hoort, is groot want 90% van de 235 luxeflats en hotelkamers zijn eigendom van Vlamingen. De directeur die er alles in goede banen leidt, is ook een landgenoot. “Hier iets kopen of huren is niet goedkoop, maar toch is alles volgeboekt”, zegt geboren Hammenaar Gunter Berger (47). “De vraag naar luxe groeit explosief.”

