Het is weer druk in... Venetië (deel 1): “Iedereen is welkom, maar wees a.u.b. een reiziger, géén toerist”

Toeristen zijn meer tevreden over vakantie aan zee én geven meer geld uit dan vijf jaar geleden

Toeristen in commerciële logies zijn meer tevreden over hun verblijf aan zee dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van provinciebedrijf Westtoer. De tevredenheid steeg met bijna twintig procent. Met 25 euro extra per persoon per nacht wordt er ook meer uitgegeven.

27 juni