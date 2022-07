Het is weer druk in... Barcelona (deel 4): “Levende standbeelden op de ramblas kun je nu ook met Payconiq betalen”

Het is weer druk in... AMSTERDAM (deel 2). “De Walletjes verhuizen naar een plek buiten het centrum? We denken er ernstig aan”

“Mensen die alleen maar komen om te blowen en te drinken, zijn we liever kwijt.” Amsterdam: niet alleen de stad van ‘De Nachtwacht’ in het Rijksmuseum, de verstilde gruwel van het Anne Frank Huis en het immer attractieve Ajax, maar ook van de apestonede of straalbezopen toeristen die naar de raamprostituees op de Walletjes joelen en de straten onderkotsen. “Het is mijn eigen wijk, maar ik loop er in een wijde boog omheen.”

5 juli