Het is weer druk in... AMSTERDAM (deel 2). “De Walletjes verhuizen naar een plek buiten het centrum? We denken er ernstig aan”

Nieuwe zomerreeks vanaf morgen: in Venetië nu al even druk als voor corona, in Brugge bijna

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat de populaire toeristische hotspots weer overspoeld worden na twee relatief rustige coronajaren. In Venetië was het de voorbije weken al even druk als in dezelfde periode in 2019, in Brugge klokken ze voor januari-mei af op 88%. Het massatoerisme komt veel sneller opnieuw op gang dan verwacht, zeggen experts. En dat klinkt beter dan het in werkelijkheid is.

1 juli