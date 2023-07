'Het Ibiza van Nederland' en meer: vier topbestemmingen aan de kust bij onze noorderburen

HLN ShopEen tripje naar zee zonder over de koppen te moeten lopen? Bij onze noorderburen vind je kilometerslange zandstranden in een natuurlijk decor. Rustiger en ongerepter dan de Belgische kust en goed voor minstens evenveel strandpret! HLN Shop overloopt vier Nederlandse strandparels waar het heerlijk vertoeven is.

Het Ibiza van Nederland

In Noordwijk waan je je - met een beetje fantasie - in Ibiza. Hoewel de temperaturen er misschien net wat minder tropisch zijn, is de sfeer er minstens zo relaxed. Sip met de voeten in het zand van een zomerse cocktail in één van de vele strandpaviljoens langs het lange zandstrand. Steigerhouten meubelen, wapperende stroparasols, comfortabele lounges: hier weten ze als geen ander hoe het perfecte vakantiegevoel te creëren.

Maar Noordwijk heeft veel meer te bieden dan de mooiste beach clubs: de fietsroute Hollands Duin gidst je langs cultuurhistorische pareltjes in de duinen bij Den Haag, Katwijk en Wassenaar. Wandel via het strand naar Katwijk aan Zee, maak het ruimtevaartmuseum Space Expo onveilig of breng een bezoekje aan het leuke Leiden, zo’n 10 kilometer verderop.

Logeren doe je in één van de vele hotels in deze luxueuze badplaats, zoals het elegante Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf, op wandelafstand van het strand.



Volledig scherm Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf. © HLN Shop

Authentieke charme

Aan de Noord-Hollandse kust vind je een relatief onbekende strandparel die haar authentieke charme goed weet te bewaren. Het gemoedelijke Bergen aan Zee ligt in de buurt van de kaasstad Alkmaar en verrast met een prachtig strand te midden van een ongerept natuurgebied. Rol je handdoek uit voor een luilekkerdag in de zon of spring de fiets op om de polders en duinen te verkennen.

Liever een portie cultuur opsnuiven? In Bergen, zo’n vijf kilometer landinwaarts, vonden kunstenaars, schrijvers en dichters meer dan een eeuw geleden hun gedroomde inspiratieplek. Het kunstenaarsdorp ademt nog steeds een bijzondere, kunstzinnige sfeer. Wandel er langs de kunstenaarshuizen, breng een bezoek aan het plaatselijke kunstmuseum en sluit af met een frisse pint in één van de stamkroegen van de Bergenaren. Ook een bezoekje aan het Zee Aquarium is beslist de moeite waard. Je komt er oog in oog te staan met vissen, zeedieren en schelpen van over de hele wereld.

Betaalbaar en comfortabel logeren doe je er in Fletcher Hotel-Restaurant Marijke, op slechts vijf kilometer van het strand.



Volledig scherm Fletcher Hotel-Restaurant Marijke. © HLN Shop

Gastronomische levensgenieters

Culinair genieten aan zee? Daarvoor moet je in Cadzand zijn. Bij Pure C beleef je een avond vol topgastronomie. Of boek een tafel bij AIRrepublic, het tweede, meer gemoedelijke restaurant van Sergio Herman in de jachthaven van Cadzand. Hier degusteer je de Zeeuwse keuken in een verrassend jasje, met vis, schaal- en schelpdieren in de hoofdrol. Het aansluitende AIRcafé is de perfecte plek voor je high-end apero. Het eindeloze zeezicht en de mooiste zonsondergang van Cadzand krijg je er gratis bovenop.

Naast gastronomische topadresjes vind je hier ook charmante strandpaviljoens, waar je de voeten onder tafel schuift voor een smakelijke en betaalbare hap. Met charmante dorpjes als Goes, Middelburg en Sluis vlakbij valt hier altijd wel iets te beleven. Lonkt de drukte van Knokke? Op twintig minuten fietsen, langs de prachtige Zeeuwse natuur van Het Zwin, sta je in de mondaine badstad. Kortom: in Cadzand worden levensgenieters in de watten gelegd.



Slechts één (knus) dorp

Mag het iets verder zijn? Op Vlieland, het kleinste Waddeneiland van Nederland, vind je rust, ongerepte natuur en de allermooiste stranden. Hier ga je op vakantie om lange wandeltochten te maken, het eiland met de fiets te doorkruisen en onderweg indrukwekkende vogels te spotten.

Het charmante eiland telt één dorp: Oost-Vlieland. Verwacht je niet aan een drukke badplaats met overbevolkte strandboulevard, maar aan een gezellig dorpje met enkele winkeltjes, restaurants en hotels. Een beklimming van de vuurtoren verdient hier zeker een plek op je to do-lijst.

Aan de voet vind je meteen een comfortabele logeerplek in Hotelletje De Veerman. Even hélemaal aan de ratrace ontsnappen? Dan is Vlieland jouw perfecte vakantiebestemming.

Volledig scherm Hotelletje De Veerman. © Hotelletjedeveerman.nl

