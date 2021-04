Het Europees vaccinatiepaspoort komt er: wie krijgt het? Waar is het geldig? En heb je het nodig om deze zomer te kunnen reizen?

OVERZICHT. Van volledige lockdown tot versoepe­lin­gen die doen dromen: zo staat jouw favoriete vakantie­land ervoor

27 april Sinds het reisverbod is opgeheven, koesteren velen weer de hoop om naar hun favoriete bestemming te reizen. De coronasituatie in de vakantielanden verschilt danig. Daar waar sommige bestemmingen weer een strenge lockdown afkondigen, schuiven andere landen al een datum naar voor om weer voluit toeristen te ontvangen. Wat is waar allemaal mogelijk? En welke regels gelden er? We zetten alle nieuwste ontwikkelingen op een rij.