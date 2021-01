HET DEBAT: Is een verbod op toeristische reizen noodzakelijk?

HET DEBATEuropees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verzet zich niet tegen een maatregel die onze premier Alexander De Croo (Open Vld) straks bij het Overlegcomité op tafel wil leggen: het tijdelijk verbieden van toeristische reizen. Tot nu zijn niet-essentiële buitenlandse reizen enkel sterk afgeraden, maar niet verboden. Wat denk jij? Is een algeheel verbod op plezierreizen noodzakelijk of blijft het huidige ontraden genoeg? Laat het weten in de comments onder dit artikel.

Op digitaal topoverleg kwamen Europese regeringsleiders gisteravond overeen dat een (plezier-)reisverbod moet kunnen in de strijd tegen het coronavirus. Met een reisverbod is het de bedoeling de verspreiding van de meer besmettelijke coronavarianten - zoals de Britse en de Zuid-Afrikaanse - in te dammen.

160.000

De beweegreden van De Croo om een reisverbod op te leggen is de naderende krokusvakantie. De regeringsleider wil een herhaling van wat in de kerstvakantie gebeurde, voorkomen. Ook toen raadde de regering plezierreizen naar het buitenland in het algemeen, en skivanties in het bijzonder af. De sterke aanbeveling werkte niet, want naar schatting 160.000 inwoners van ons land vertrokken toch, met kwalijke gevolgen. Zo liep een inwoonster van het Antwerpse Edegem tijdens een onschuldige skireis in de Zwitserse bergen de Britse coronavariant op en besmette ze haar dochter, die vervolgens naar school ging. Gevolg: 5.000 mensen moesten in quarantaine.

Komt nog bij dat de krokusvakantie 2020 de motor was van de verspreiding van het coronavirus in West-Europa.

Het fiat dat De Croo van Commissievoorzitter Von der Leyen kreeg is belangrijk, want op eigen houtje een reisverbod afkondigen is moeilijk. Midden oktober hebben de Europese lidstaten een voorstel ondertekend dat het vrije verkeer van personen en goederen moet garanderen. Dat geldt in de eerste plaats voor grensarbeiders en de grensoverschrijdende handel.

Van Gucht: “Duidelijkheid”

Biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Steven Van Gucht waren een dikke week geleden al voorstander van een reisverbod, wat volgens die laatste in ieder geval “duidelijkheid creëert”. “Als het kan, dan mag het ook, ik zal wel voorzichtig zijn, denken veel reizigers nu. Met een reisverbod is dit niet meer van tel”, zei hij donderdagavond als studiogast op VTM NIEUWS.

Een reisverbod is uiteraard een nieuwe klap voor de zwaar getroffen reissector, maar zelfs de Belgische Vereniging van Reisorganisatoren (ABTO) zegt begrip te hebben voor het idee. “Samen met de hele bevolking willen we dat het virus zo snel mogelijk verdwijnt en er geen varianten ons land binnenkomen”, zegt woordvoerder Pierre Fivet.

Zomermaanden

Er zijn sowieso al amper vakanties geboekt tijdens de krokusvakantie. Ook annuleerden 16 Vlaamse skireisorganisaties preventief de vakanties. “We rekenen niet meer op de krokusvakantie en ook tijdens de paasvakanties zal reizen nog moeilijk worden”, aldus Fivet. Zijn organisatie mikt eerder op de zomermaanden. “We merken ook dat de honger naar vakantie groter dan ooit is, nu de mensen al een jaar in hun kot zitten”, zegt hij. “De vaccinaties zijn ons lichtpunt.”

“Persoonlijk gedrag”

Koen Van den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) is geen vragende partij voor een verbod op niet-essentiële reizen.

“Als je al de rapporten bekijkt, is slechts een situatie rond de verspreiding van een besmettelijke coronavariant te wijten aan reizen, in andere situaties is er geen enkele link. Het persoonlijk gedrag van mensen is veel belangrijker, dan de locatie waar je je bevindt”, onderstreepte hij aan HLN LIVE. “Het vrij verkeer van personen, goederen en diensten is en blijft een Europees recht.” Van den Bosch pleit eerder voor sneltesten op de luchthavens en internationale treinstations zodat inkomende en uitgaande reizigers snel getest kunnen worden.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Poll Is een verbod op toeristische reizen noodzakelijk? Ja

Nee Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Is een verbod op toeristische reizen noodzakelijk? Ja (72%)

Nee (28%)