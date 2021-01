HET DEBAT. Is een verbod op toeristische reizen noodzakelijk? Dit is jullie mening

Enkele uren na onze debatvraag zijn we wat ingehaald door de actualitet. Zoals verwacht heeft het Overlegcomité beslist om niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden. Het reisverbod geldt van 27 januari tot 1 maart. Grensarbeiders en zakenreizen krijgen een uitzondering. In onze bijhorende poll - met zo'n 11.350 deelnemers - staat 74% van de deelnemers achter een reisverbod, 26% is tegen. In de reacties valt een zelfde teneur op.

‘Een reisverbod moest al veel eerder zijn ingesteld’, komt geregeld terug. De besmettingen met de Britse coronavariant zouden minder snel zijn verspreid, klinkt het. Reizen enkel ‘sterk afraden’ mist effect, pas met een verbod krijg je resultaten. Dit is jullie mening:

Mark Vandebroucke: “Dat is het minste wat zou moeten gebeuren. Er moet echt heel wat meer gedaan worden om het virus te bestrijden. De besmettingscijfers dalen nu nog heel lichtjes, maar aan dit ritme bereiken we de niveaus om te versoepelen slechts in de maand mei! Dus alles in het werk zetten, lees: zo veel mogelijk verstrengen, zelfs in de paasvakantie het reizen verbieden.”

Jennifer Peeters: “Wie zijn die 28% (het percentage in de poll ten tijde van deze reactie, red.) die neen zeggen? Egoïsten die weer alleen aan zichzelf denken en niet thuis kunnen blijven?”

Robin Van Hoof: “We zitten nu al bijna een goed jaar binnen. Geen verjaardagen gevierd, geen nieuwjaar, kerst,... Geen café en restaurant,... En dan zie je mensen in het nieuws die zich goed amuseren. Van mij mag het dus heel wat strenger worden (inclusief veel hogere boetes) zodat deze coronazever eindelijk eens stopt.”

Georgette Vanoverbeke: “Je moet toch niet gestudeerd hebben om te weten dat dit al van voor kerstmis moest gebeurd zijn? Het zijn zij die de varianten van Covid-19 binnen brengen, zoals bekend is.”

Stefaan Hemeleers: “Wanneer je als grootouder uw kinderen en kleinkinderen niet meer mag zien is het moreel onaanvaardbaar om die drommen mensen in de luchthaven bezig te zien, om maar te zwijgen over wat al die mensen gaan doen, wie ze tegenkomen, hoe ze zich gedragen. En last but not least, als ze terugkeren lapt een zeer groot deel de verplichte terugkeermaatregelen aan zijn laars. Dat laatste is nog het ergste. Neen dus, verbieden die plezierreisjes, zonder enige twijfel.”

Tom De Leu: “Op vakantie gaan is een recht voor iedereen. Zolang men de spelregels respecteert zie ik geen probleem (test en quarantaineperiode).”

Arthur Verdonck: “Belgen zijn niet gedisciplineerd genoeg om een afradend advies op te volgen, vandaar dat een verbod zich opdringt.”

Marc Rayen: “Alles hangt af van het gedrag van de reiziger. Het is gemakkelijk om iedere trein- of vliegtuigpassagier onmiddellijk verplicht te testen. Maar de politieke moed ontbreekt. Nog zo zes maanden en er zal niet meer gereisd moeten worden: touroperators, luchtvaartmaatschappijen en talrijke hotels zullen over kop gaan.”

Myriam Joseph: “De mensen die in het buitenland risico’s nemen zijn dezelfde mensen die in het binnenland risico’s nemen. Waarom ook de burgers ‘straffen’ die zowel hier als in het buitenland hun verstand gebruiken? Als ik in een klein dorpje in een appartement verblijf en de bergen in trek waar ik misschien op een hele week wat nauwer contact heb met een paar enkelingen, waar is dan het groter risico ten opzichte van hier naar een groot warenhuis te gaan waar ik veel dichter met mensen in contact kom?”

Dimitri Potters: “Stel dat iedereen na het reizen zich liet testen en in quarantaine ging zoals gevraagd, dan is een verbod niet nodig. Maar de menselijke aard kennende is dat een utopie. Daarom best een verbod. Of het lukt, betwijfel ik; of sluit je alle wegen hermetisch met controle? Het autoverkeer was en is een probleem en zal dat ook blijven.”

An De Clercq: “Artikel 13 van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens van de Verenigde Naties: ‘Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.’ Een reisverbod is dus in strijd met de Universele Rechten van De Mens.”

Jean-Marie Van Impe: “Is het nog mogelijk hier een afwijkende, doch onderbouwde stem te laten horen? Bij de reizigers die getest werden, waren er minder dan 2% positief. Hier ter landen maar liefst 7%. Het verbod is dus niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ingegeven door jaloerse medeburgers.”

Benny Marcelo: “Een verbod is duidelijk en discrimineert niet. De quarantaineregels worden te veel genegeerd, wat te voorspellen was. Het is nu de tweede keer dat reizigers het virus binnenbrengen, volgens sommigen moet het dus nog een derde keer kunnen. En die reizigers houden zich allemaal aan de regels, tot de kindjes in de klas beginnen vertellen en er van de voorgeschreven quarantaine niks in huis komt. Verbod dus!”

Kristof Degros: “Het is simpel: wil je op reis, verplicht op eigen kosten 10 dagen op hotel in quarantaine, dat kan in vele landen, juist hier niet. Op die manier steun je de horeca ook. Verplicht echte testen, en niet een sneltest. Dat is het enige dat zal werken, er zijn er genoeg die alle regels aan hun laars lappen.”