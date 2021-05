Het Colosseum in Rome krijgt opnieuw een vloer

De Italiaanse overheid heeft een plan goedgekeurd om het Colosseum in Rome opnieuw een vloer te geven. Archeologen in de 19e eeuw hadden de vloer weggehaald om het ondergronds netwerk van tunnels te tonen waar de gladiatoren en dieren verbleven voor ze de arena in moesten.