Het bruist weer in Spa Sanne van der Kolk

12 november 2018

14u07

Bron: AD 0 Reizen Ooit trokken tsaren en markiezen naar het Belgische kuuroord Spa om er te genezen van kwalen. Aan die glorietijd kwam een einde en verval trad in. Nu, 150 jaar later, krijgen de badhuizen hun allure terug.

Buiten dwarrelen herfstbladeren van de bomen. Binnen vult therapeut Jeanine een roodkoperen badkuip met warm bronwater. Ze zet muziek aan, de tijdklok op twintig minuten en vertelt discreet dat de ervaring sans maillot (zonder zwembroek) het best is. Ze trekt de deur achter zich dicht en het hemelse baden kan beginnen. Belletjes borrelen op van de bodem. Ze vormen een tintelend laagje op je huid. Het zou verkwikkend moeten werken, maar voorlopig maakt het warme mineraalwater vooral loom en lui. Het hoofd wordt rozig en gedachten dwalen af. Verkwikkend of niet, het voelt goed om los te laten en weg te dromen.

