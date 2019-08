Het blijft rommelen bij Ryanair: verschillende stakingen op til, ook hinder in België mogelijk HAA

14 augustus 2019

22u02 0 Reizen De Ierse piloten van Ryanair gaan toch staken. Gesprekken tussen de pilotenvakbond en de lowcostmaatschappij draaiden vanavond nergens op uit. De staking van de Ierse piloten staat gepland op 22 en 23 augustus. Daarmee vergroten ze de kopzorgen van de prijsvechter, want ook de Engelse piloten plannen een staking op die dag.

De Ierse piloten wilden dat Ryanair met een redelijk tegenbod voor een loonsverhoging zou komen. Dat bleef volgens de vakbond echter uit. Ryanair noemt de loonvoorstellen van de piloten op zijn beurt “onredelijk en onuitvoerbaar”. De maatschappij roept vakbond Forsa op met een nieuw, realistischer loonvoorstel te komen en terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Behalve de piloten in Ierland en Engeland, kondigde eerder ook al het cabinepersoneel in Spanje stakingen aan. De vakbonden pikken het niet dat Ryanair de basissen in Gran Canaria, Tenerife-Sur en Girona wil sluiten. De vakbonden USO en Sitcpla van het boordpersoneel roepen daarom op tot staking in alle dertien Spaanse basissen op 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 en 28 september als er tijdens onderhandelingen met de lowcostmaatschappij in de komende dagen geen akkoord wordt bereikt.

In Portugal zou Ryanair geen vliegtuigen meer stationeren op de luchthaven van Faro. Ook daar zijn stakingen op til.

In ons land is er van een sluiting geen sprake, zo werd dinsdag aan de vakbonden bevestigd. Stakingen om die reden zijn er dus niet te verwachten, al kan er volgens vakbondsman Didier Lebbe (CNE) wel hinder zijn op de Belgische luchthavens door de geplande stakingen in het buitenland. Toch zijn daarmee niet alle obstakels van de baan in België. Directie en vakbonden praten nog altijd over de uitwerking van een aantal afspraken voor het personeel. Ryanair ondertekende dan wel een cao over verloning en arbeidstijden, de vakbonden verwachten meer.