Het belang van de vaccinatiecheck, ook binnen Europa: arts licht medische risico’s voor reizigers toe

Vakantie in het vooruitzicht? Dan check je naast het weerbericht best ook welke vaccinaties nodig zijn om je te beschermen tegen lokale ziekten. En dat geldt niet alleen voor reizen naar tropische oorden, maar ook voor een trip binnen Europa. Dr. Ula Maniewski is verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en gespecialiseerd in infectieziekten. Ze hamert op een betere vaccinatiekennis en waarschuwt reizigers die last-minute een vakantie boeken.

Zijn vaccinaties alleen bij verre bestemmingen aanbevolen?

“Nee, helemaal niet. De meeste reizigers weten wel dat als ze ver weg gaan, buiten Europa, preventieve maatregelen of vaccinaties nodig zijn. Maar ook binnen Europa kan dat aanbevolen zijn.”

Wie in Europa blijft, denkt niet meteen aan vaccins tegen besmettelijke ziektes. Waar let je beter op?

“Sowieso is het slim om na te kijken of je basisvaccinaties in orde zijn. Op laatjevaccineren.be wordt eenvoudig uitgelegd hoe je dat zelf kan doen. Kreeg je de booster voor tetanus? Ben je gevaccineerd tegen de mazelen? Voor landen in Centraal- en Oost-Europa zijn dan weer andere vaccinaties belangrijk. In Kroatië en Montenegro bescherm je jezelf bijvoorbeeld beter met een extra vaccin tegen tekenencefalitis, een ziekte die daar veel voorkomt.”

Welke vaccins geven jullie het vaakst in het Instituut voor Tropische Geneeskunde?

“Niet alle reizigers komen naar ons. Het merendeel kan bij zijn huisarts terecht voor de nodige of aanbevolen vaccinaties. Maar in de provincie Antwerpen zijn wij bijvoorbeeld de enige die het gelekoortsvaccin toedienen. Gele koorts komt enkel voor in Latijns-Amerika en in Sub-Saharaans Afrika. Het vaccin is er aanbevolen, en in sommige landen zelfs verplicht.”

Is de Vlaming voldoende op de hoogte van de vaccins die nodig zijn om naar bepaalde werelddelen te reizen?

“Nog niet voldoende misschien. Het is altijd goed om reizigers eraan te herinneren op tijd te checken of hun vaccinaties in orde zijn en die al dan niet in te plannen. En kijk ook welke andere preventieve maatregelen aanbevolen zijn. Al die info vind je op laatjevaccineren.be of op www.wanda.be.”

Quote “Echt zorgeloos reis je nooit, maar de juiste vaccins beschermen je wel tegen ernstige of zelfs dodelijke ziektes” Dr. Ula Maniewski

Dankzij vaccins kunnen we zorgelozer op reis. Of is dat maar schijn?

“Helemaal zorgeloos reis je natuurlijk nooit: vaccins nemen niet élk risico weg. Zo zijn verkeersongevallen bijvoorbeeld nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in het buitenland. Maar als je alle vaccins hebt gekregen die aanbevolen of verplicht zijn, dan ben je wel beschermd tegen ernstige en soms zelfs dodelijke ziektes.”

Hoe zouden we die kennis over aanbevolen en verplichte vaccins kunnen verbeteren?

“Ik denk dat we mensen op verschillende manieren en via verschillende kanalen bewust moeten maken om zich te laten vaccineren. Het zou een reflex moeten zijn om, zodra je een reis hebt geboekt, online de vaccinatiecheck te doen op wanda.be. Zo weet je meteen welke preventieve maatregelen je moet nemen en welke vaccinaties nodig zijn. En het is ook geen slecht idee om even langs de huisarts te gaan voor je vertrekt, gewoon ter controle. Huisartsen en hulpverleners zouden ook proactief kunnen vragen naar de reisplannen van hun patiënten of cliënten. Zo bereik je ook mensen die misschien niet spontaan denken aan die medische maatregelen.”

Hebt u nog een ultieme tip voor wie deze zomer op vakantie gaat?

“Ongeacht het land of de regio waar je naartoe reist: informeer meteen na het boeken welke vaccinaties nodig zijn en welke preventieve maatregelen gelden op jouw bestemming. Je moet er immers rekening mee houden dat een vaccin niet meteen werkzaam is en dat er soms meerdere dosissen nodig zijn, gespreid over een bepaalde periode. En nu het hoogseizoen stilaan op gang komt, wordt het ook drukker in de reisklinieken en bij de huisarts. Boek dus tijdig je raadpleging.”

Doe de vaccinatiecheck op www.laatjevaccineren.be/reizen of op wanda.be en ga voorbereid op reis.