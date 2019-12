Martinique Gesponsorde inhoud Het allerbeste van Martinique op je bord Aangeboden door Atout France

18 december 2019

08u00 0 Reizen De keuken van Martinique is zoals het eiland zelf: gevarieerd, kleurrijk en smaakvol. Ook eten is reizen, en deze unieke en smakelijke tocht brengt ons langs markten, kleine eethuisjes, gastronomische tafels en zelfs sterrenrestaurants.

Martinique, het eiland van de duizenden smaken, is trots op zijn producten. Geurige producten die aan de basis liggen van de kleurrijke en kruidige Creoolse keuken, met Amerindiaanse, Afrikaanse en Indiase invloeden. Een keuken die vandaag erkenning krijgt: de beroemde Gault&Millau wijdt voortaan een editie van zijn gids aan de Antillen, met meer dan 200 opgenomen restaurants!

Vis op allerlei manieren

Producten uit de zee spelen een belangrijke rol in de gastronomie van Martinique. De meest gangbare vissen? Marlijn, dorade, rode snapper, tonijn en zeewolf. De vis wordt gebakken of in stoofpotjes klaargemaakt, maar drie bereidingen maken hem echt subliem:

• blaff: de vis wordt gemarineerd in een kruidige bouillon van tijm, citroen, peterselie, bieslook en pepertjes.

• court-bouillon: op basis van tomaten en kruiden.

• Tahitiaans: rauw, als tartaar met kokosmelk.

Accra’s, lambi, octopus, langoest en ouassou-garnalen zijn een gastronomisch hoofdstuk apart. Accra’s zijn beignets van kabeljauw en kruiden. Heerlijk bij het aperitief, met een glas Ti-Punch of een planteur-cocktail. Tenzij je de Creoolse visworst eens wil proeven … Een andere specialiteit van het eiland is een stoofpotje met chatrou (een kleine octopus) of lambi, het bekendste weekdier van de Antillen. Het blanke, stevige vlees dat uit de grote, exotische schelp wordt gehaald is verrukkelijk. Het weekdier houdt zich schuil op minimum 12 meter diepte en moet in vrije duik worden opgevist. Langoesten en ouassous, grote zoetwatergarnalen, zijn lekkernijen die vooral door de toeristen worden gesmaakt.

Colombokruiden

Colombo? Nee, er is geen link met de beroemde inspecteur. Colombo is een kruidenmengeling die dient voor het gerecht van Indiase origine dat dezelfde naam draagt. Deze stoofpot wordt klaargemaakt met vlees (kip of geit).

Gerookte kip

Dit gerecht ontbreekt op geen enkele menukaart in Martinique. Alle restaurants, lolos (kleine restaurantjes of kraampjes op straat of op de stranden) of toeristische eethuizen serveren poulet boucané, stukjes kip die gerookt worden op rietsuikerschilfers in een houtgrill (of boucan). Een geurig en typisch gerecht.

Groenten

De meeste groenten in Martinique zijn wortelgroenten: maniok, yamswortel, zoete aardappel, chou-chine, laboe siem, broodfruit ... Wat fruit betreft, eet men er vooral bananen, mango en kokosnoot.

Martinique, vaderland van de rum

De ‘agrarische’ rum (rhum agricole) van Martinique is de enige ter wereld met het AOC-label (Appellation d’Origine Contrôlée) en kenmerkt zich doordat hij uitsluitend op basis van suikerrietsap wordt geproduceerd. Het eiland telt 11 distilleerderijen, waarvan 9 bezocht kunnen worden. Zo ontstond het zogenaamde ‘spiritoerisme’, waarbij liefhebbers een circuit rond het thema ‘rum’ kunnen boeken, met een streepje geschiedenis, streekproducten, natuur en degustaties.

