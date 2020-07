Griekenland Gesponsorde inhoud Herbeleef De Mol in Griekenland: deze 6 plekken uit de reeks moet je gezien hebben Aangeboden door Het Grieks Verkeersbureau

31 juli 2020

30.000 Vlamingen deden dit jaar een worp naar een zitje in het vliegtuig van De Mol. Dat is 3.000 keer meer dan het aantal kandidaten dat daadwerkelijk kon vertrekken. Maar niet getreurd! Neem gewoon het heft in eigen handen en reis zelf in de voetsporen van Alina en co. Een ticket naar het Griekse vasteland is alles wat je nodig hebt om de mooiste locaties uit het programma zelf te bewonderen. Want kajakken in Voidomatis of een fortuin uitgeven in Nafplio kan ook perfect zonder camera’s.

1. Meteora, Thessalië

Aflevering 1

Naar aloude gewoonte schoot De Mol ook dit jaar uit de startblokken in een natuurlijk decor om u tegen te zeggen. Geblinddoekt werden de kandidaten gedropt op verschillende rotsblokken in het adembenemende Meteora, een regio in het centrum van Griekenland waar de vele puntige rotsen meteen in het oog springen. Als je zelf naar Meteora trekt, laat je die blinddoek beter thuis. Het uitzicht is zo fenomenaal dat je er je ogen geen seconde van wil onttrekken. Cultuurliefhebbers vinden in deze regio al snel hun weg naar de vele kloosters en historische panden. Waaghalzen, daarentegen, kunnen er naar hartenlust klimmen en klauteren.

2. Voidomatis, Epirus

Aflevering 3

Tijd om te raften! Net als Alina en haar trawanten mag ook jij de Ioannina-regio niet passeren zonder in een roeiboot te springen. In het verre noorden van Griekenland leidt de meanderende rivier Voidomatis je langs groene landschappen, door torenhoge kloven en onder eeuwenoude bruggetjes. De stroom staat bekend als de properste rivier van het land, waardoor de schittering van de zon op het water des te magischer oogt. Hou je je voeten liever droog? Dan kan je het gebied gemakkelijk verkennen via de vele wandelpaden.

3. Ioannina, Epirus

Aflevering 3

Ioannina is een gezellige en authentieke stad met prachtige uitzichten over het Pamvotismeer. De leuke winkeltjes en restaurantjes doen je meteen verliefd worden op het historische centrum. Op het meer vind je dan weer een prachtig, groen eilandje met een glooiend naaldbos. De deelnemers werden hierin opgejaagd door de Minotauros en hun eigen hartslag, maar als bezoeker kom je hier net helemaal tot rust. Ga op je gemak op verkenning in de bruisende stad en het betoverende woud.

4. Van Diakofto naar Kalavrita, West-Griekenland

Aflevering 7

In tegenstelling tot de meeste NMBS-verbindingen is de Diakofto-trein écht altijd een beetje reizen. Het charmante dieseltreintje brengt je van het stadje Diakofto naar het hoger gelegen Kalavrita. Toch is het niet de eindbestemming die ertoe doet, maar de rit zelf. Die doorklieft bergen, schuurt langs diepe kliffen en voert je door de meest desolate plekken. Zet je aan het raam en geef je ogen de kost. Sportieve durfals kunnen de 22 kilometer naar beneden vervolgens te voet afleggen. Wie dat niet ziet zitten geniet gewoon nog eens van de rit in omgekeerde richting.

5. Nafplio, Peloponnesos

Aflevering 8

“Het Griekse Saint-Tropez”, zo beschreef Gilles de havenstad Nafplio. En het geld mocht er ook rollen! Voor één van de laatste opdrachten werd er op amper één uur tijd liefst 900 euro opgesoupeerd aan bootritjes, wijn, parfum en eten. Maar ook met een kleiner budget beleef je in Nafplio een zalige vakantiedag. Schattige steegjes, vrolijke winkeltjes en welriekende restaurantjes aan het water laten je alle stress van je afwerpen en welverdiend ontspannen.

6. Loutraki, Peloponnesos

Aflevering 8

Om hun avontuur in stijl te eindigen, trokken de kandidaten naar prachtige badstad Loutraki, slechts een uurtje verwijderd van Athene. Deze zomerse bestemming aan de Golf van Korinthe staat gekend om zijn natuurlijke bronnen en deugddoende spa’s. Het water van de natuurlijke bronnen van Loutraki wordt al sinds de Oudheid ‘het water des levens’ genoemd. Laat een hydromassage of een deugddoend bad dus niet aan je voorbijgaan. Loutraki is verder ook de perfecte plek om lekker te eten en van het goede, Griekse leven te genieten. Ya mas!



