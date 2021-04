HERBEKIJK. Ontdek samen met Sven Ornelis en stadsgids Patrick de hipste buurten in New York

Van Ranst roept op om tijdens paasvakan­tie niet naar Turkije te gaan voor vakantie of familiebe­zoek

4 april Viroloog Marc Van Ranst heeft op TV Limburg opgeroepen om tijdens de paasvakantie niet op vakantie of familiebezoek te gaan in Turkije. In de strijd tegen het coronavirus kampt het land met recordcijfers. En er geldt dan wel een negatief reisadvies, maar wie een essentiële reis kan aantonen, zou er toch naartoe kunnen. “Dit is niet het moment”, zegt Van Ranst.