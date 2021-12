Helft vliegtuigen Brussels Airlines blijft vandaag aan de grond: 3.500 passagiers getroffen

Europese lidstaten vinden nog geen akkoord over aange­scherp­te reisvoor­waar­den

De lidstaten van de Europese Unie hebben nog geen akkoord kunnen vinden over een aanpassing van de coronavoorwaarden om rond te reizen in de Europese Unie. “We zijn er nog niet”, zegt een hoge diplomaat, daags voor de Europese leiders op hun top in Brussel de aanpak van de crisis zullen bespreken. “De meeste lidstaten vinden dat eerst de impact van de omikronvariant en de effectiviteit van de vaccinatieprogramma’s moet worden nagegaan.”

15 december