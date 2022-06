Helft meer reisverzekeringen afgesloten dan voor corona

Hoewel de Vlaming wìl reizen, houdt hij toch liefst een slag om de arm. Want corona is nog niet weg en dan dreigt een besmetting en een quarantaine op een slecht moment die lang verwachte reis plots onzeker of zelfs helemaal onmogelijk te maken. “36 procent van de Vlamingen boekt enkel last-minute om zoveel mogelijk onzekerheid te vermijden", aldus VAB. “Dat zien we ook in onze annulatieverzekeringen op jaarbasis: dit jaar zijn er liefst 48 procent meer afgesloten in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar. Hoe groot de reisdrang ook mag zijn, de Vlaming kijkt uit.”