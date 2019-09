Heb je een goed idee? Dan gratis op congé naar dit idyllische eiland KVE

10 september 2019

12u33

De beste inzichten ontstaan wanneer je ontspannen bent en beschikt over een zee van tijd. En dat weet de Zweed Hendrik Hären maar al te goed. Daarom stelt hij zijn idyllische privé-eiland in de buurt van Stockholm gratis ter beschikking van creatieve zielen die omringd door de prachtige natuur hun plannen willen realiseren. Maar om in aanmerking te komen, moet je wel eerst de eigenaar overtuigen van jouw idee.

Hendrik Hären is auteur en trekt de wereld rond met presentaties over creativiteit. Hij weet als geen ander dat de beste inzichten opborrelen op een plek waar je je kan afzonderen en tot rust komen. Wel, de man heeft zo’n plek: het eiland Vifärnaholme dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Ideas Island. En wat meer is, Hären geeft mensen elke zomer de kans om er hun vakantie door te brengen en ideeën uit te werken.

Het privé-eiland is 7.000 vierkante meter groot en ligt op veertig minuten rijden van Stockholm. Wie naar het vasteland wil, moet daarvoor 200 meter roeien. Op het eiland staat een vakantiechalet waar zes mensen kunnen verblijven. Wie door de eigenaar geselecteerd wordt, mag dus vijf vrienden of familieleden meebrengen.

Zin om deze plek een week voor jou alleen te hebben? Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is een vragenlijst invullen over het idee dat jij wenst in de praktijk te brengen en waarom dat jij denkt dat het eiland daarvoor de geschikte plek is.

Wie de selectie doorstaat, mag dus een week gratis verblijven op Vifärnaholme. Hären verzoekt deelnemers wel om een genereus bedrag te doneren aan een goed doel (900 euro). Maar ook wie zich dat niet kan veroorloven, wordt niet afschreven en blijft kans maken op een gratis verblijf.

Volgens eerdere deelnemers is het alvast een ervaring om nooit meer te vergeten. Volgens hen staat een verblijf op het eiland gelijk aan zuurstof voor je geest. Je staat stil bij het leven, maar durft ook vooruit te denken, klinkt het. “Het is net of je een wit doek krijgt dat je mag beschilderen”, zegt freelancer Sam Jenkins die al eens op het eiland verbleef. “Het voelde als een avontuurlijke stap in het onbekende, ik voelde me weer een kind dat op ontdekking mocht gaan en nieuwe paden bewandelen.”

Wie enthousiast is over dit initiatief en niet kan wachten om zijn of haar idee uit te werken, kan zich hier aanmelden voor de zomer van 2020 - die loopt van mei tot begin september. Succes!