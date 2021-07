Heathrow wil snelle wachtrijen voor gevaccineerde reizigers

Zaventem Chaos rond coronacer­ti­fi­caat: vanaf vandaag kun je niet zonder op reis, maar niemand die het zal controle­ren

1 juli Wie vanaf vandaag op het vliegtuig stapt, moet met een coronacertificaat kunnen bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is, recent een negatieve test heeft afgelegd of recent van corona hersteld is. Maar aan de vooravond van de zomervakantie is nog niet duidelijk wie dat certificaat zal controleren op Brussels Airport. De politiek wijst naar de luchtvaartmaatschappijen, maar die zeggen dat het praktisch niet haalbaar is. En zo neemt het coronacertificaat een valse start.