Heathrow opent aparte terminal voor reizigers uit rode zones

Kwart meer boekingen van buitenland­se toeristen die op vakantie willen naar Vlaanderen

25 mei De voorbije weken trok het aantal toeristische boekingen in Vlaanderen opnieuw aan. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. Wat toeristen uit het buitenland betreft, is er sinds begin dit jaar een stijging van het aantal boekingen met 26 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “Maar dat is nog altijd 50 procent minder dan in dezelfde periode in 2019", aldus minister Demir. Voor de binnenlandse boekingen is er dan weer sprake van een stijging met 16 procent tegenover 2019.