Half miljoen dagtoeristen: kust tevreden over kerstvakantie Redactie

10u21

Bron: belga 0 Photo News Simon Mouton Reizen De toeristische sector aan de kust blikt tevreden terug op de kerstvakantie. De hotelsector haalde goede bezettingsgraden en er kwamen een half miljoen dagtoeristen opdagen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag. Ondanks het wisselvallige weer trokken heel wat mensen alsnog naar zee. De verwachting van een half miljoen dagtoeristen, verspreid over de voorbije twee weken, werd gehaald.

Maar ook de hotelsector deed het goed, zelfs tijdens het kerstweekend. De sector noteert voor de volledige vakantieperiode een gemiddelde bezetting van 75 procent. Topper was het verlengd weekend rond oudjaar met een bezetting van 95 procent of meer. "Met Kerstmis noteerden we een groeiende bezetting, nu rond 80 procent. Met de feestdag op maandag was de start van de vakantie voor veel verblijfstoeristen een verlengd weekend.

Steeds meer families naar de kust met Kerstmis

Vroeger werd Kerstmis vooral thuis gevierd. Nu kiezen meer en meer families ook de kust als dichtbijbestemming om de feestdagen door te brengen. De eerste midweek na Kerstmis was goed voor een prima hotelbezetting van ongeveer 70 procent. In de week na Nieuwjaar, met gemiddeld 60 procent bezetting, was vooral het weer een spelbreker", aldus Francis Bosschem, voorzitter van vzw Kusthotels.



De kustgemeenten spelen ook steeds meer in op toeristen die kiezen voor een kort verblijf aan de kust met tal van evenementen. "Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van hun kust. De feestdagen zijn een goeie reden voor een korte vakantie. Met de zee als authentiek decor zorgt de toeristische sector telkens opnieuw voor een uniek aanbod", zegt Franky De Block, gedeputeerde voor Toerisme. Ook de wintermaanden zijn voor de toeristische sector belangrijk want twee derde van de omzet wordt buiten de zomermaanden geboekt.