Hackers ontdekken lek in beveiliging miljoenen hotelkamers: "We kunnen overal binnen" HR

25 april 2018

15u49

Bron: VRT 1 Reizen Hackers zijn in staat om wereldwijd toegang te krijgen tot miljoenen hotelkamers met elektronische sloten. "Zelfs met een lang vervallen kaart kunnen we in enkele minuten tijd een loper maken die toegang geeft tot het volledige gebouw", vertelt een van de hackers aan VRT NWS.

U kent het ongetwijfeld. De elektronische 'keycard' die krijgt waarmee je op vakantie of doorreis zonder problemen je hotelkamer opent. Ethische hackers hebben een achterpoortje ontdekt in de beveiliging van de kaarten. "Met een klein apparaatje dat vrij in de handel te verkrijgen is, scannen we de kaart om te zien of ze effectief het veiligheidslek heeft", vertelt de ethische hacker Tom Van De Wiele aan VRT. "Met de informatie op dat apparaat gaan we naar een slot en binnen een paar minuten hebben we een loper waarmee we elke kamer binnen kunnen."

Het getroffen bedrijf, de grootste slotenfabrikant ter wereld, is sinds een jaar op de hoogte over het lek en werkte een oplossing uit. Maar omdat slot per slot een update nodig is, zal het nog even duren vooraleer wereldwijd alle kamers weer veilig op slot zijn.