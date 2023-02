Haai bijt toerist (59) dood voor populair strand op Nieuw-Caledonië

Independer Op skivakan­tie met de auto? Deze regels gelden in de winter­sport­lan­den wat betreft banden en sneeuwket­tin­gen

Heel wat Belgen trekken de komende dagen met de auto op skivakantie. Maar ben je in orde met je winterbanden in de landen waar je naartoe of door rijdt? En wat zijn de precieze wetten daar? Independer.be geeft een handig overzicht.