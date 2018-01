Guur winterweer spelbreker: duizenden Vlamingen vast in Alpen SVM ADN

19u10

Bron: VTM Nieuws, VRTNWS, Belga, ANP 280 BELGAIMAGE De storm die sinds gisteren over de bergen raast, heeft voor pakken sneeuw gezorgd. Vanwege de harde wind zijn veel skigebieden dicht. Er dreigt bovendien lawinegevaar, waardoor verschillende dorpen afgesneden zijn van de buitenwereld. Reizen Duizenden Vlamingen zitten op dit moment vast in de Alpen door het gure winterweer. De skiërs zijn ongerust dat ze niet op tijd thuis geraken voor het einde van de kerstvakantie. Bij reisbijstandsorganisatie Touring kregen ze al twintig procent meer oproepen uit skigebieden tegenover vorig jaar, weet VTM Nieuws.

In de Franse Alpen zorgen lawines, overstromingen en aardverschuivingen voor veel overlast op wegen en in dorpen. Het plaatsje Saint-Christophe en Oisans is na een modderstroom onbereikbaar over de weg en een vrouw overleed aan een hartaanval nadat haar huis in Morêtel-de-Maille was overstroomd, zo meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Met name in het departement Savoie hebben de reddingsdiensten hun handen vol om de wegen begaanbaar te houden. Als gevolg van de aanhoudende neerslag door storm Eleanor dreigen beken te overstromen. In de hoger gelegen gebieden blokkeren lawines de wegen.

Vanwege lawinegevaar en aardverschuivingen zijn zo'n 25 wegen deels of volledig afgesloten. Météo-France heeft code oranje afgegeven omdat het lawinegevaar op sommige plekken niveau 5 is, het hoogste lawinerisico. De kans op lawines is groot door de combinatie van de grote sneeuwval van de afgelopen dagen en de regen die vandaag valt.

AFP Ondergesneeuwde auto's in Les Menuires.

In Zwitserland zijn bijna negentig mensen geëvacueerd uit een vakantieplaatsje uit vrees voor lawines. De mensen in La Fouly, in de bergen circa 65 kilometer ten zuidoosten van Lausanne, moesten vandaag hun chalets verlaten. Dat overkwam gisteren al enkele tientallen bewoners en vakantiegangers in Conthey in hetzelfde kanton Valais.

Maar zij konden weg. Tal van mensen in de Zwitserse bergen niet meer. Lawines en door de recente hevige storm veroorzaakte aardverschuivingen hebben wegen naar plaatsen in het zuidwesten van Zwitserland geblokkeerd. Zo zijn de bij skiërs populaire dalen zoals dat van Saas, het Lötschental en het Gommertal deels van de buitenwereld afgesloten. Wintersportplaats Leukerbad is door lawines niet meer bereikbaar. Volgens plaatselijke media zijn er naar schatting 10.000 mensen.

VRT Goedele Wachters vanuit het mooie sneeuwlandschap.

Ook VRT-journaalanker Goedele Wachters ondervindt de gevolgen aan den lijve, zij zit momenteel in het Zwitserse Saastal. "Er is te veel sneeuw gevallen om te skiën", laat ze in een filmpje weten. "Alle skiliften zijn dicht in dit gebied omdat het lawinegevaar te groot is. Ook de weg hiernaartoe is helemaal afgesloten. Ik wilde morgen naar huis rijden, ik hoop maar dat dat lukt. Voor elk probleem is er echter een constructieve oplossing: we werken aan een iglo waar we vanavond glühwein in kunnen drinken. Ook niet slecht, denk ik dan."

In de onderstaande video is te zien hoe takken de pistes in Oostenrijk versperren. De wind houdt zo lelijk huis dat skiliften extreem schommelen.

OPROEP: Bent u één van de ingesneeuwde Vlamingen die schrik heeft niet op tijd thuis te raken? Laat het ons weten via 3535@hln.be. Vergeet ook zeker je naam en telefoonnummer niet te vermelden.

AFP