Grote vraag naar lastminutes: liever bloedheet aan de zee, dan rillen in de regen

“Bedwantsen kruipen in je koffer en kunnen thuis uitgroeien tot een echte plaag”: wat kan je eraan doen?

Ben jij zo iemand die op vakantie de matrassen en de bedspreien van je slaapplek controleert? Wat je reisgezelschap er ook van vindt, daar is niets mis mee, integendeel. Er kunnen namelijk bedwantsen schuilgaan in de plooien en de donkere hoekjes van het bed. En die beestjes neem je liever niet mee naar huis. Hoe herken je bedwantsen? Hoe vermijd je dat ze in je koffer kruipen en in het slechtste geval, hoe raak je ervan af? Medisch milieukundige Tine Vande Maele geeft advies.