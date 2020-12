Grote meerderheid schuldeisers Neckermann keurt reorganisatieplan goed

Kunnen we rekenen op burgerzin bij terugkeren­de reizigers? Steeds meer kritiek op 'zelfevalua­tie­test’

12:00 Er komt steeds meer kritiek op de zelfevaluatietest voor reizigers die terugkeren naar België. Via een aantal vragen op het verplicht in te vullen ‘Passenger Location Form’ (PLF) gaat de overheid na of de reiziger voor zeven dagen in quarantaine moet en een test moet ondergaan, of niet. Maar een waterdicht systeem is het niet. De overheid rekent vooral op de “burgerzin” van de mensen. “Misschien moeten we ook alcohol in het verkeer maar sterk afraden en een zelfevaluatie installeren”, zegt arts Jochen Nijs.