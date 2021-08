Grote drukte op Europese wegen door vakantieverkeer

De drukste route in Frankrijk is zoals voorspeld de A7, de ‘Autoroute du Soleil’ door de Rhônevallei. “We zien de wegen in Frankrijk nu langzaam maar zeker vollopen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse ANWB. “Zo is het druk ter hoogte van Clermont-Ferrand, op de A10 bij Orléans ten zuiden van Parijs en rond Bordeaux. In Frankrijk stond rond het middaguur circa 1000 kilometer aan files, net zoveel als vorige week zaterdag. In Zwitserland is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in de A2 in beide richtingen ruim anderhalf uur”, aldus de woordvoerder.