Grote Coronastudie toont aan dat we deze zomer het liefst naar Frankrijk trekken

04 juni 2020

11u07

Bron: Grote Coronastudie 0 reizen Vanaf 15 juni zal ons land de grenzen weer openen voor wie reist binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Heel wat mensen plannen deze zomer een reis naar het buitenland, zo blijkt uit de Grote Coronastudie van UAntwerpen. Bovenaan het lijstje staat Frankrijk als populairste bestemming.

De wetenschappers van de Grote Coronastudie polsten deze week onder meer naar de reisplannen van Belgen. De bevraging wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, met de medewerking van UHasselt, KU Leuven en de ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel steuntje in de rug. Er namen deze week 60.500 mensen deel aan de studie. Dat zijn er 10.000 meer dan vorige week, wat bewijst dat de bevraging ook in de ‘nadagen’ van de epidemie bijzonder relevant blijft.

Uit de studie blijkt dat Belgen deze zomer naar het buitenland willen trekken. Hoe jonger de mensen zijn, hoe meer ze een reis naar het buitenland plannen: 40 procent van de 18-tot-35-jarigen zegt de grens over de trekken, bij de 36-tot-65-jarigen is dat 35 procent. Bij de 66-plussers zegt vier op tien geen reisplannen te koesteren.

Bestemmingen

Frankrijk is het meest in trek bij de deelnemers aan de studie: 33 procent geeft aan dat ze hun vakantie bij onze zuiderburen zullen doorbrengen. Andere populaire bestemmingen zijn Spanje (12 procent), Nederland (9 procent), Duitsland en Italië (beide 7 procent).

Iets meer dan één op de tien vakantiegangers kiest tijdens de zomermaanden voor een vakantie aan de Belgische kust. De Ardennen en ‘elders in België’ mogen zowat 8 procent van de reizigers verwelkomen.

De auto is veruit het populairste transportmiddel volgens de respondenten: 66 procent kiest voor de wagen om op vakantie te gaan, 18 procent zegt met het vliegtuig te gaan, 4 procent wil eropuit trekken met de mobilhome.

De Grote Coronastudie liep tot dusver elke dinsdag. Nu we in de staart van de eerste golf zijn aanbeland, zal de bevraging om de twee weken georganiseerd worden. Op dinsdag 16 juni kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat opnieuw tussen 10 en 22 uur.

