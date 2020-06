Groot buffet én kussens weg: zo heropenen B&B's sam

05 juni 2020

01u05 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nu de coronamaatregelen weer versoepeld worden, kan Tine Nys van Bed and Breakfast Lavendine Pure in Genk niet wachten om opnieuw gasten te ontvangen. Ze mag wel geen groot ontbijtbuffet meer serveren voor iedereen, en dus krijgt elke bubbel een privébuffet. Toeristische brochures mogen niet meer op de kamers, kussens moeten uit de zetels, en voorwerpen zoals deurknoppen en schakelaars worden vaak ontsmet.

Ze ziet alleszins dat iedereen snakt naar vakantie. “We merken dat er mensen zijn die een week, negen dagen boeken. Die echt wel hier in de omgeving met vakantie gaan komen, en die niet maar een paar dagen een paar dingen meepikken.”

Dat is goed nieuws voor het toerisme in Limburg, dat zware klappen kreeg vanwege de coronacrisis. Tien procent van de Limburgers werkt in die sector, en dus schakelde Toerisme Limburg onlangs nog acteur Matteo Simoni en zijn gezin in om vakanties in de provincie te promoten.