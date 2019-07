Grondpersoneel van lagekostenmaatschappij Iberia en Vueling in Barcelona staakt eind juli AW

11 juli 2019

19u05

Bron: Belga 0 Reizen Het grondpersoneel van de Spaanse maatschappij Iberia op de luchthaven van Barcelona (El Prat), is opgeroepen om het werk neer te leggen op 27 en 28 juli. Dat meldt de grootste vakbond UGT. De staking zal mogelijk ook hinder veroorzaken bij de bagageafhandeling van Vueling. En die lagekostenmaatschappij voert dagelijks meerdere rechtstreekse vluchten uit tussen Brussel en Barcelona.

De zowat 2.000 werknemers van Iberia bij de grondafhandeling op El Prat klagen een personeelstekort en een "systematische niet-naleving van de sociale akkoorden" aan. Volgens UGT is de situatie zeker in de zomer onhoudbaar omdat de activiteiten van Vueling, dat onderdeel is van dezelfde groep als Iberia, dan op volle toeren draaien. De vakbond zegt dat daardoor de werkongevallen toenemen, net als de verplichte overuren. Ze klaagt ook een "gebrek aan dialoog" van de directie aan.



Iberia en Vueling zijn onderdeel van de International Airlines Group, dat onder meer nog British Airways bezit.