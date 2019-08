Grondpersoneel KLM legt maandag werk neer: staking kan tot overlast leiden HR

31 augustus 2019

21u35

Bron: Belga 0 Reizen Op de Nederlandse luchthaven Schiphol legt het grondpersoneel van KLM maandagochtend van 8 tot 10 uur het werk neer. Dat meldt de vakbond FNV. Volgens FNV staakt het personeel die uren voor een beter loon, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters.

Cao-onderhandelingen tussen de bond en de luchtvaartmaatschappij zijn vastgelopen. De FNV wil dat de medewerkers er per jaar 4 procent op vooruit gaan. KLM biedt een cao voor drie jaar waarin medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen. Werknemers zijn daar over niet te spreken.

Vakbond FNV vond het loonbod te mager om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en kondigde na het aflopen van een ultimatum, vrijdag om 17 uur, al aan dat er acties zouden komen. De FNV beseft dat de staking "tot overlast en vervelende situaties kan leiden".