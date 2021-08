Griekenland voor het eerst populairste vakantiebestemming van de Belg

TUI registreerde bijna drie keer zoveel boekingen als in 2020, maar slechts de helft van het aantal van 2019. Dat minder mensen dan normaal een reis boekten is te wijten aan de steeds wisselende kleurcodes en de daaraan verbonden onzekerheid. Ook het negatieve reisadvies voor niet-Europese bestemmingen speelde een belangrijke rol. Boekingen voor populaire vakantielanden als Turkije, Tunesië, Egypte of de Dominicaanse Republiek moesten hierdoor systematisch enkele weken voor afreis geannuleerd worden.

Opvallend is dat de Belg voor de derde zomer op een rij meer spendeert aan zijn vakantie, met gemiddeld 1.239 euro per persoon tegenover 1.165 euro in 2019. Tegelijk werden er wel kortere vakanties boekt, gemiddeld 8 nachten versus 9 nachten in 2019. Voor het eerst vertrokken er ook evenveel reizigers in juli als in augustus, terwijl juli doorgaans de belangrijkste vakantiemaand is. Wachten op volledige vaccinatie speelde hierbij wellicht een grote rol, aldus TUI.