Griekenland, Kroatië en Cyprus heropenen grenzen, maar Belgen zijn voorlopig nog niet welkom

29 mei 2020

15u29

Bron: Belga 92 Reizen Toeristen mogen (binnenkort) weer naar Griekenland, Kroatië en Cyprus, maar Belgen zijn voorlopig nog niet welkom. Omdat ons land zwaar getroffen werd door het coronavirus blijft het geduldig afwachten. Zelfs op een lijst van 29 ‘veilige landen’ is er van België geen spoor te bekennen.

Vanaf 15 juni mogen toeristen en reizigers uit 29 landen Griekenland weer binnen, zonder in quarantaine te gaan. Belgen horen daar tot dusver niet bij. Wel op de lijst: vakantiegangers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Albanië, Denemarken, Estland, Japan, Israël, China, Kroatië, Cyprus, Letland, Libanon, Litouwen, Malta, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Korea, Hongarije, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Finland.

De gezondheidsautoriteiten zullen via steekproeven controles verrichten. Op 1 juli zal Athene de situatie evalueren en mogelijk nieuwe landen op de lijst zetten.

Kroatië

Kroatië opent de grens voor inwoners uit tien Europese landen. De versoepeling is nu van kracht voor reizigers uit Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Slovakije, Polen, Hongarije, Estland, Letland en Litouwen. Reizigers uit die landen zullen aan de grens nog steeds moeten zeggen waar ze zullen verblijven en waar ze te contacteren zijn, voor het geval er nieuwe besmettingen in hun buurt vastgesteld worden.

Cyprus

In Cyprus zijn toeristen en reizigers vanaf 20 juni opnieuw welkom zonder quarantaineplicht, op voorwaarde dat ze op een lijst van negentien landen staan. Er gelden twee categorieën.

Inwoners uit Duitsland, Oostenrijk, Malta, Griekenland, Israël, Bulgarije, Finland, Slovakije, Slovenië, Litouwen, Noorwegen, Denemarken en Hongarije hoeven voor hun vertrek geen negatieve coronatest voor te leggen. Vakantiegangers uit Zwitserland, Tsjechië, Polen, Roemenië, Kroatië en Estland moeten wel een negatieve test kunnen voorleggen alvorens ze toegang krijgen tot het grondgebied.

Viceminister Savvas Perdios, die bevoegd is voor toerisme, benadrukte dat de lijst regelmatig geüpdatet zal worden. De medische kosten van iedere toerist die positief test op het nieuwe coronavirus zal gedekt worden door de Cypriotische autoriteiten.

Denemarken

Denemarken laat vanaf 15 juni weer toeristen toe uit Duitsland, Noorwegen en IJsland. De bezoekers moeten aantonen dat ze minstens zes nachten geboekt hebben op een camping of in een vakantiehuis buiten de hoofdstad Kopenhagen. Bij de grens en op toeristische bestemmingen zal steekproefgewijs gecontroleerd worden of mensen besmet zijn.

“We kijken uit naar een zomer waarin we weer sommige gasten en toeristen kunnen verwelkomen”, aldus premier Mette Frederiksen. Inwoners van Zweden moeten nog iets langer geduld hebben. Dat land heeft minder strenge maatregelen genomen tegen het virus en is daardoor harder getroffen.

Er wordt gedacht aan een regionale oplossing. Zweden registreerde tot nu toe 4.350 coronadoden, maar in het zuiden van het land zijn er veel minder gevallen. Mogelijk laat Denemarken na de zomer toeristen uit andere landen toe.

