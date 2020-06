Griekenland heropent luchthavens na drie maand in lockdown YV

15 juni 2020

11u40

Bron: Reuters 0 Reizen Griekenland heeft vandaag twee van zijn internationale luchthavens geopend voor toeristen nadat het land drie maand in lockdown zat. Daarmee hoopt Griekenland het toerisme weer op gang te trekken voor het zomerseizoen. Reizigers uit België worden bij aankomst getest op het coronavirus en moeten dan minstens zeven dagen in quarantaine blijven.

Alleen reizigers die aankomen van luchthavens die niet zijn opgenomen in de lijst van besmette gebieden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, kunnen probleemloos landen op de luchthavens van Athene en Thessaloniki. Er zullen wel willekeurig coronatests worden afgenomen.

Zeven dagen zelfisolatie

Toeristen die afreizen van een luchthaven die wel op die lijst van besmette gebieden staat, worden automatisch getest. Zij moeten dan 1 nacht verplicht in een hotel verblijven in afwachting van het resultaat van die test. Als de test negatief is, moet je toch nog 7 dagen eerst in zelfisolatie in je hotel verblijven. Als de test positief is, en je dus besmet bent met Covid-19, ben je verplicht 14 dagen binnen te zitten.

Vanaf 1 juli zullen alle Griekse luchthavens heropenen en vallen de automatische tests op de luchthaven en quarantainemaatregelen weg. In Griekenland werden er in totaal iets meer dan 3.000 coronabesmettingen geteld.

Geen gewone zomer

Hoewel maatregelen versoepelen, zal het toerisme er toch nog anders aan toegaan dan in voorgaande jaren, waarschuwde de Griekse premier op het eiland Santorini eergisteren. “Je kan naar Griekenland komen en je zal een fantastische ervaring hebben. Je kan komen genieten van prachtige uitzichten, wijn en het strand, maar we willen niet dat jullie samentroepen in bars. Er zijn een aantal dingen die we deze zomer niet zullen toelaten”, klinkt het.

Vorig jaar bezochten 33 miljoen toeristen Griekenland. Maar liefst 700.000 Grieken werken in de toerismesector, goed voor zo’n 20 procent van de Griekse economie.

