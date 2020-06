Griekenland bijna open voor toeristen, maar generale repetitie gaat fout Thijs Kettenis

07 juni 2020

21u23

Bron: AD.nl 9 Reizen Een week voordat Griekenland officieel opengaat voor buitenlandse toeristen, lappen de Grieken zelf de voorzorgsmaatregelen om een nieuwe uitbraak van het coronavirus te voorkomen massaal aan hun laars. Hygiëne- en afstandsregels worden in uitgaansgelegenheden volop genegeerd. Op jetset-eiland Mykonos moet een van de populairste strandtenten daar alweer op slot, met een boete van 20.000 euro op zak.

Volgens de inspectie waren feestgangers te dicht op elkaar aan het dansen. Een hoge ambtenaar voor consumentenbescherming spreekt op tv-zender Skai van een ‘onacceptabel beeld’, verwijzend naar filmpjes en foto’s van verschillende feesten die online staan. “De horeca is open onder voorwaarden. Er zijn heel simpele regels. Strandtenten moeten de bar niet opengooien, er moet worden voorkomen dat zich menigtes vormen en feesten zijn uit den boze. Iedereen moet begrijpen dat deze regels worden gehandhaafd.”

Het feest op Mykonos

Over een week gaat Griekenland in fases open voor buitenlandse toeristen. Dit weekend is het er Pinksteren en veel Grieken gebruiken het lange weekeinde om erop uit te trekken. Daarom geldt het als een generale repetitie. En het beeld is niet overal rooskleurig. Op veel plaatsen lijkt de situatie als vanouds, alsof het coronavirus niet meer bestaat. In bars en clubs op de eilanden, maar ook op pleinen en aan de stranden van bijvoorbeeld Athene, is het te druk. Bezoekers houden onvoldoende afstand en lang niet al het personeel draagt mondkapjes zoals voorgeschreven.

Horeca al twee weken open

Nadat de Grieken de eerste uitbraak van het coronavirus dankzij grote discipline tamelijk ongeschonden doorkwamen, worden de strenge maatregelen sneller dan in bijvoorbeeld Nederland afgebouwd. De Griekse horeca is inmiddels twee weken open.

Buurland Noord-Macedonië is juist dit weekend weer in strenge lockdown gegaan nadat het aantal besmettingen afgelopen week sterk opliep. In grote delen van het land mag niemand drie dagen lang de straat op, zelfs niet voor bijvoorbeeld boodschappen. Vorige week waren ook daar de maatregelen juist versoepeld, maar werden veiligheidsinstructies massaal genegeerd.