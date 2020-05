Grens tussen Duitsland en Oostenrijk vanaf 15 juni weer open KVDS

13 mei 2020

08u30

Bron: Belga 1 Reizen De grens tussen Duitsland en Oostenrijk die door de coronapandemie gesloten werd, wordt op 15 juni weer volledig geopend. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA op basis van bronnen bij de kanselarij in Wenen. Vrijdag zouden er aan de grens alleen nog controles zijn bij wijze van steekproef.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz telefoneerde dinsdag over de kwestie met zijn Duitse ambtgenoot Angela Merkel, en 's avonds zei hij in een uitzending op de Zwitserse televisie dat hij verwacht dat in juni de grenzen opnieuw open gaan. Oostenrijk zou ook mikken op een liberalisering van het grensregime met zijn andere buurlanden.

De Oostenrijkse toerismesector is sterk afhankelijk van Duitse vakantiegangers. De sector dringt vooral aan op duidelijkheid voor het zomerseizoen.





De Europese Commissie beslist in principe woensdag over haar richtlijnen voor een stapsgewijze opening van de grenzen.

Lees ook: ‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)

Bekijk ook:

Zuhal Demir stelt haar plan voor: toerisme in coronatijden



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.