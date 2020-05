Gratis vliegtickets voor zorgverleners die strijden tegen coronavirus HR

18 mei 2020

13u47

Bron: Qatar Airways 1 Reizen Nog tot vanavond om 23.59 uur geeft luchtvaartmaatschappij Qatar Airways in totaal 100.000 gratis vliegtickets weg aan zorgverleners die in de frontlinie strijden tegen Covid-19. “Dit om hen te bedanken voor het harde werk”, zo meldt de luchtvaartmaatschappij.

De weggeefactie startte op de Internationale Dag van de Verpleging op 12 mei en loopt nog tot vanavond (18 mei) net voor middernacht. Zorgverleners kunnen zich hier aanmelden. Wie er tijdig bij is en aan de nodige voorwaarden voldoet, krijgt twee retourtickets in Economy Class. De zorgverlener kan dus ook nog een reisgenoot meenemen.

Professionele zorgverleners uit alle landen ter wereld komen in aanmerking voor de in totaal 100.000 gratis tickets. Om alles eerlijk en transparant te laten verlopen, krijgt elk land dagelijks een aantal tickets toegewezen volgens het aantal inwoners, gespreid over zeven dagen tussen 12 en 18 mei.

Tot de beroepen die in aanmerking komen behoren onder meer verpleegkundigen, artsen, paramedici, laboratoriumtechnici, klinisch onderzoekers en apothekers.

