Gratis je tent opslaan in meer dan 2.300 tuinen, journaliste Sophie test het uit: “Niet voor controlefreaks”

Vertrekken met je rugzak, zien waar de zon je brengt en kamperen in het wild is de ultieme vrijheid. Maar in België zomaar ergens je tent opslaan, mag niet. Het team achter kampeerinitiatief Welcome To My Garden heeft dé oplossing: autoloos kamperen in andermans tuin, gratis en voor niks. Of: traag reizen op zijn best.