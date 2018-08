Gouden tijden voor Nederlandse bouwers van luxueuze superjachten Joeri Vlemings

13 augustus 2018

15u50

Bron: Reuters 9 Reizen Onze noorderburen hebben een lange maritieme traditie met als hoogtepunt het gouden tijdperk van de 17de eeuw, waarin ze enorme rijkdom vergaarden. Die gouden tijden lijken nu opnieuw aangebroken, althans voor bouwers van luxueuze superjachten. "Ons orderboekje zit vol tot 2020", zegt Johan Kaasjager van Heesen Yachts uit Oss aan Reuters.

"Dit jaar leveren we drie jachten af en er komen er nog veel meer", aldus Kaasjager. Een van hun bouwdokken is zo groot dat ze het "kathedraal" doopten. Het is 90 meter lang en voorziet de nodige ruimte om het grootste superjacht ooit van Heesen te bouwen: de 80 meter lange Cosmos. Het Nederlandse bedrijf heeft een vaste stek veroverd in het verkoopsegment van jachten tussen 50 en 80 meter lang. Zodanig zelfs dat het de bestellingen niet kan bijhouden, ook niet na uitbreidingen.

Nederland telt nog een aantal andere grote jachtbouwers die in de top tien staan van de wereld. Dit jaar moeten ze enkel Italië laten voorgaan wat jachten betreft met een lengte van minstens 24 meter. 65 van die luxebootjes zitten er nog in de pijplijn. De gemiddelde prijs lag vorig jaar op een record van 57 miljoen euro. Italië heeft de grootste productie, maar Duitsland is marktleider voor megajachten langer dan 100 meter. Nederland staat dan weer bekend voor betrouwbaarheid, high-tech snufjes en snelheid. De Nederlandse bedrijven deden hun verkoop stijgen van 662 miljoen euro in 2014 tot 1,2 miljard vorig jaar. Dat is zo'n dertig procent van de totale wereldwijde verkoop die rond de 4 miljard euro ligt.

Waarom de superrijken blijkbaar een rush op luxejachten houden, is volgens Kaasjager dat ze meer dan ooit willen ontsnappen aan het dagelijkse leven. "Op volle zee is een jacht helemaal privé en is het de perfecte manier om te ontspannen en bij je familie te zijn." Sinds de financiële crisis van 2007-2008 neigen de kopers naar luxueuzere en grotere schepen, met leuke dingen als helipads, zwembaden, en watervallen die ook dienst doen als projectiescherm. Met andere woorden: de kloof met cruiseschepen wordt meer en meer gedicht.

Aan de koperskant nemen de laatste tien jaar de VS en Rusland de leiding, samen goed voor 40 procent van de bestellingen. De Amerikanen staan in voor 22 procent daarvan.