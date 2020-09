Google haalt rotsformatie Uluru van Street View: na verbod op fysieke beklimming stopt nu ook virtuele Joeri Vlemings

24 september 2020

14u25

Bron: ABC, 9News, Vice 1 Reizen Eind oktober vorig jaar was het gedaan met het beklimmen van Uluru, de wereldberoemde rode rotsformatie van 340 meter hoog in Australië. Uit respect voor de plaatselijke Aboriginals. Heel wat mensen kozen daarna voor een “virtuele beklimming” van Uluru via Google Street View. Maar ook dát kan voortaan niet meer.

Uluru ligt in het nationaal park Uluṟu-Kata Tjuṯa in het centrum van Australië, nabij Alice Springs in deelstaat Noordelijk Territorium. Het is een van de bekendste toeristische attracties van Australië. Maar voor de lokale Aborigines, de Anangu, is het een heilige site. Uit respect voor hen verbood Australië vanaf 26 oktober vorig jaar de beklimming van Uluru. De rotsformatie staat ook bekend als Ayers Rock, zo genoemd naar Henry Ayers, een oud-premier van Zuid-Australië in de 19de eeuw.

Tot gisteren konden liefhebbers nog wel via Google Street View Uluru virtueel beklimmen. En dat déden ze ook massaal. Ze kregen er een panoramisch zicht van 360 graden voorgeschoteld van de top van Ayers Rock via foto’s die gebruikers op Google Maps postten. Een doorn in het oog van de Aborigines. De Australische overheid verzocht Google daarom “om de beelden meteen te verwijderen in overeenstemming met de wensen van Anangu, de oorspronkelijke eigenaars van Uluru, en met de richtlijnen voor film en fotografie van het nationaal park”.

Google toonde zich begripvol. Al enkele uren later voldeed de Amerikaanse techgigant aan de eis en haalde foto’s van onder meer feestvierende toeristen op de top van Ayers Rock weg.

In 1985 kregen de Anangu het nationaal park Uluṟu-Kata Tjuṯa weer in handen. Sindsdien ijveren ze ervoor om de tocht naar de top voor toeristen aan banden te leggen. In 2017 werd dan beslist om de beklimming van de rotsformatie te verbieden, wat ook tot protest leidde. Na die mededeling klom het aantal geïnteresseerde klimmers van 50 tot 140 per dag naar 300 tot 500. Vanaf 26 oktober was het definitief gedaan met klimmen naar de top van Ayers Rock.

De beklimming op zich - sinds 1964 via een ijzeren ketting - was overigens geen eitje en eiste, voor zover bekend, zeker 37 doden.



