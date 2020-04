GOfun jongerenreizen tot en met 31 augustus geannuleerd mvdb Bron: ANP

24 april 2020

20u16 0 Coronavirus De Nederlandse reisorganisatie Corendon annuleert alle jongerenreizen met vertrekdatum tot en met 31 augustus. Het gaat om GOfun jongerenreizen waarbij grote groepen jongeren samen reizen en feesten in drukke badplaatsen langs de Middellandse Zee.

Nederland verbiedt alle grootschalige evenementen tot 1 september. “Corendon vindt het niet verantwoord om grote groepen feestende jongeren in die periode alsnog op reis te laten gaan”, stelt het bedrijf.

Wie via GOfun een vakantie had geboekt met vertrek tot eind augustus, wordt op de hoogte gebracht. Zij krijgen een reisvoucher voor het gedeelte van de reissom dat al is betaald. Volgens Corendon hadden circa 10.000 voornamelijk Nederlandse jongeren een reis geboekt.

"We vinden het ontzettend jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De afgelopen weken zijn ook voor jongeren een zware tijd geweest en we gunnen ze juist nu een vakantie waarin ze de teugels kunnen laten vieren. De tijd is er echter nog niet rijp voor", stelt topman Steven van der Heijden van Corendon.