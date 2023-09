“Ook vanuit een hotelkamer van 114 euro sta je op een halfuur in het park”: zo ga je goedkoper naar Disneyland Paris

‘Rattentoe­ris­me’ wint aan populari­teit in New York City

Heb je binnenkort een tripje naar New York City op de planning staan en zoek je nog een unieke activiteit? Misschien is een ‘rattentour’ dan wel iets voor jou. ‘Rattentourisme’ is momenteel booming in de Amerikaanse metropool, die wordt belaagd door talrijke rattenplagen.