Goedkope vliegtickets naar New York hebben we aan EU te danken

Bron: Algemeen Dagblad 4 Norwegian.com Reizen Dat prijsvechter Norwegian Air vanaf dit jaar tussen Schiphol en New York mag vliegen, hebben we te danken aan de Europese Commissie. Die heeft KLM gedwongen start- en landingsrechten af te staan, blijkt uit onderzoek van onze Nederlandse zusterkrant Algemeen Dagblad.

Brussel vindt dat KLM en zijn Amerikaanse partner Delta een monopoliepositie hebben op de route Amsterdam-New York. Wat maakt dat passagiers meer moeten betalen voor een vliegticket. De Commissie bepaalde daarom dat KLM en Delta zogeheten ‘slots’ moeten afstaan aan een concurrent, als die op de route wil gaan vliegen.

Norwegian Air maakt nu van die mogelijkheid gebruik, bevestigt een woordvoerder van Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). De Noorse prijsvechter gaat vanaf mei vier keer per week vliegen tussen Amsterdam en New York. Dat doet het tegen prijzen die veel lager zijn dan gangbaar. Norwegian heeft de eerste vluchten voor zo’n 200 euro (enkele reis) in de markt gezet. Bij KLM en Delta kost een vergelijkbare vlucht rond de 500 euro.

Slecht nieuws voor KLM

Voor KLM is de komst van de Noren slecht nieuws. Voor het eerst krijgt de blauwe vloot ook op de transatlantische markt direct last van prijsvechters. KLM zal op de zeer profijtelijke vluchten naar New York zijn prijzen moeten verlagen (en dus winst moeten inleveren) om concurrerend te blijven.

Ook verliest de maatschappij dus slots op Schiphol, juist in een tijd dat die ontzettend schaars zijn. De nationale luchthaven zit ramvol, sowieso tot en met 2020. Uitbreiding van Lelystad Airport zou Schiphol moeten ontlasten, maar die uitbreiding dreigt vertraging op te lopen.

Andere routes schrappen?

KLM bevestigt in een reactie dat het deze zomer door de Europese maatregel minder van en naar Schiphol vliegt. Hoeveel precies, en op welke routes, zegt de luchtvaartmaatschappij niet. KLM gaat niet noodzakelijkerwijs minder op New York vliegen. Start- en landingsrechten zijn niet gekoppeld aan specifieke bestemmingen. KLM kan er dus voor kiezen vluchten op andere routes te schrappen.