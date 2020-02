Goedkoop vliegen naar New York: reisgids onthult zes highlights die je niet mag missen

Reizen

Vliegen naar New York was nog nooit zo goedkoop . Overweeg je een bezoekje aan de wereldstad? “Niet twijfelen, gewoon doen!”, luidt het advies van Patrick Van Rosendaal. De Vlaming verloor twaalf jaar geleden zijn hart aan the Big Apple en richtte er inmiddels een stadsgidsenbedrijf op. Hij weet dus als geen ander welke plekken je reis onvergetelijk zullen maken.