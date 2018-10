Glamping door het dak: van luxueus kamperen tot exclusieve tenten van 4.000 euro per nacht Joeri Vlemings

22 oktober 2018

15u10

Bron: Bloomberg 0 Reizen Glamping lijkt, na het dipje van enkele jaren geleden, weer helemaal terug. Het is intussen ook zo geëvolueerd dat de term luxekamperen nog nauwelijks van toepassing is. Samen met de toenemende graad van ‘glamour’ stijgen ook de al even exclusieve prijzen, tot weelderige tentjes van maar liefst 4.350 euro per nacht.

Het is voor vele reizigers dé ideale combinatie: het idee van op vakantie te gaan in een authentiek decor, maar tegelijkertijd wel met de nodige luxe. Het fenomeen is wereldwijd een succes: van Mexico tot Laos, van Thailand tot Australië, en zelfs tot in hartje Manhattan. Mortel en stenen van sterrenhotels ruimen baan voor het canvas van safaritenten en aanverwante. Een vrijstaand bad, haardvuur, een regendouche buiten, houten vloeren... het is allemaal voorhanden.

Wat zoekt de vakantieganger in glamping? Het is natuurlijk eens wat anders dan zo’n duur hotel in de stad of aan de kust. Het gaat om een unieke ervaring, buiten. Waar je - tijdelijk dan toch - afscheid van je geliefde internet neemt. En je komt op originele, ongerepte locaties, waar het vroeger vooral ook authentiek kamperen was - lees: zonder enige vorm van luxe - maar waar het nu dus wél kan met die welgekomen douche.

Bloomberg geeft als voorbeeld de Four Seasons Golden Triangle in het noorden van Thailand. In dat tentenresort kan je verbroederen met... olifanten die konden worden gered uit de handen van stropers. Of wat dacht je van een luchtballonvaart boven de Rocky Mountains vanuit de luxecamping Paws Up in Montana?

Goedkoop is dat allemaal niet, weet Luca Franco, CEO van Luxury Frontiers,een bedrijf dat gespecialiseerd is in super-de-luxe tentenkampen, zoals het Abu Camp en de Eagle Island Lodge, allebei in Botswana. “Sommige van onze tenten verhuurden we al voor 5.000 dollar per nacht”, zegt hij aan Bloomberg. Franco wil ook glampingtenten aanbieden in het Mexicaanse Riviera Nayarit - voorzien voor 2020 -, op een van de privé-eilanden van de Maldiven, en in het Amerikaanse Utah. Zijn klanten zullen er overal, mits een toeslag, kunnen slapen onder de blote sterrenhemel. Inclusief butler-service, uiteraard, schrijft Bloomberg.

De prijzen van de tenten zelf variëren ergens tussen 43.500 en 870.000 euro. Ook het onderhoud ervan kost geld. Ze zijn constant blootgesteld aan de natuurelementen en moeten om de zoveel jaar gewoon vervangen worden.

Franco zag jaren geleden het potentiële succes van luxueuze tentenkampen door de geslaagde opkomst ervan in Afrikaanse safariparken. Hij merkte dat het aanbod de vraag niet kon volgen. Gaandeweg wijzigden Franco en zijn collega’s het opzet van glamping: “We draaien het concept om van eerst de doos ontwerpen en ze dan vullen met activiteiten, naar eerst de activiteiten opstellen en dan de doos errond ontwerpen”.

Een mooi staaltje daarvan is het op stapel staande resort Shinta Mani Wild aan het uiteinde van het Cardamom National Park in Cambodja. De gasten kunnen er eten in een restaurant onder een waterval. Met een zipline glijden ze het resort binnen. Slapen doen ze in tenten geïnspireerd op Jackie O.

Opening in december, voor wie het zich kan permitteren.